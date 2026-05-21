Макгрегор может провести поединок в России

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может провести поединок в России, передает «Спорт-Экспресс».

«Это запланировано на осень. Идут переговоры с его менеджментом. Но это пока только переговоры. Формат поединка: бокс или ММА? Рассматриваем любой. Это достаточно большие большие деньги и есть интерес одной серьёзной бизнес структуры», — сказал Хрюнов.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее в UFC анонсировали возвращение Конора Макгрегора.

 
