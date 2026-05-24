В «Спартаке» ответили, заслуживает ли Станкович медаль за победу в Кубке России

Футболист московского «Спартака» Илья Помазун ответил заслужил ли бывший тренер команды Деян Станкович медаль Кубка России. Его слова передает Sport24.
«Это решать руководству. Мое мнение — заслужили все, кто принимал участие. И Бонгонда в том числе», — сказал Помазун.
11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.
«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.
Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.
