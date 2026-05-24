В «Спартаке» ответили, заслуживает ли Станкович медаль за победу в Кубке России

Помазун высказался о заслуженности медали для Станковича после Кубка России

Футболист московского «Спартака» Илья Помазун ответил заслужил ли бывший тренер команды Деян Станкович медаль Кубка России. Его слова передает Sport24.

«Это решать руководству. Мое мнение — заслужили все, кто принимал участие. И Бонгонда в том числе», — сказал Помазун.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее тренер «Спартака» дал оценку своей работы в первые полгода.