В РФС надеются, что российскую сборную допустят к турнирам в 2026 году

Дюков: надеюсь, в этом году российские сборные будут допущены до турниров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что в текущем году российские клубы и национальные сборные будут допущены до международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Футбол более сильно политизирован, так как является самым популярным видом спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношеским клубам принято ещё в 2023 году. Надеемся, будет реализовано», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

