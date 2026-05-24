«Акрон» расстался с тренером, спасшим команду от вылета из РПЛ

И.о. Искаков и еще четыре тренера покинули «Акрон»

Пять тренеров тольяттинского «Акрона» покинули клуб после переходных матчей за право остаться в Мир РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В их числе — исполняющий обязанности главного тренера Мурат Искаков, а также помощники Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.

«После игры с «Крыльями» мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей завершим сотрудничество», – сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

«Акрон» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв по сумме двух матчей волгоградский «Ротор».

В ответном матче единственный мяч забил игрок «Ротора» Глеб Шильников. Он отличился на 49-й минуте. В первом матче, который прошел в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

