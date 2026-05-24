Российская теннисистка вылетела на старте «Ролан Гаррос»

JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла украинке Юлии Стародубцевой в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Встреча на грунтовых кортах продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 1:6.

Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. Стародубцева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала пять брейк-пойнтов из 11.

Призовой фонд турнира составляет 61,7 миллиона евро. Действующая чемпионка в женском одиночном разряде — полька Ига Швентек.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

 
