Ветеран «Спартака» объяснил уход Дзюбы из «Акрона»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин предположил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что Артем Дзюба покинул тольяттинский «Акрон» из-за увольнения из команды Заура Тедеева.

«С чем связан уход Дзюбы из «Акрона»? Артема в команду приглашал Тедеев. С этим тренером Артему хорошо работалось. Думаю, на решение Дзюбу повлияло увольнение Тедеева», — сказал Масалитин.

«Акрон» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв по сумме двух матчей волгоградский «Ротор».

В ответном матче единственный мяч забил игрок «Ротора» Глеб Шильников. Он отличился на 49-й минуте. В первом матче, который прошел в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру.

 
