«Больше не могу двигаться»: соперник Хачанова сбежал в туалет во время матча «Ролан Гаррос»

Соперник Хачанова на «Ролан Гаррос» убежал в подтрибунное помещение по ходу игры

Французский теннисист Артюр Жа по ходу матча с россиянином Кареном Хачановым в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») был вынужден взять паузу для похода в туалет.

«Вы говорите по-французски?… У меня понос. Мне нужно пойти в туалет, я больше не могу двигаться, я сейчас обосрусь прямо на корте», — сказал Жа супервайзеру.

Спортсмен покинул корт на несколько минут, после чего вернулся, и партия была доиграна. Хачанов взял первый сет с результатом 6:3.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Арина Соболенко прервала пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в знак протеста.