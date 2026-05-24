«Ужасная остановка»: в Саудовской Аравии раскритиковали решение по бою Усика

В Саудовской Аравии остались недовольны решением судьи по бою Усика и Верхувена

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх раскритиковал решение рефери остановить бой между украинцем Александром Усиком и представителем Нидерландов Рико Верхувеном. Его слова приводит The Stomping Ground.

«Я думаю, это ужасная остановка судьи. И я хочу увидеть реванш в будущем. На мой взгляд, Рико выигрывал у Усика в четыре очка (перед остановкой). Но если честно, Усик отправил Верхувена в нокдаун. Но я хотел увидеть последний раунд», — указал он.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Верхувен в апреле 2014 года провел один бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу. Представитель Нидерландов — кикбоксер тяжелой весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Он — действующий чемпион Glory в тяжелом весе.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Ранее Верхувен подал официальный протест на остановку боя с Усиком.