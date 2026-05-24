Теннисист Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче первого круга его соперником был представитель Франции Артюр Жа. Встреча, которая длилась 2 часа 38 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0.

Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Жа восемь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с победителем противостояния Кириян Жаке (Франция) — Марко Трунгеллити (Аргентина).

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Арина Соболенко прервала пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в знак протеста.