Соперник Усика подал официальный протест по итогам боя

Нидерландский боксер Рико Верхувен в социальной сети X сообщил, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.

«Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно», — написал он.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам: двое судей считали счет равным (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал Рико преимущество в один раунд (96-94). Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Их поединок проходил во время вечера бокса в Египте в ночь на 24 мая.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

