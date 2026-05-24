Олимпийская чемпионка выиграла бронзу на Кубке мира по фехтованию

Чемпионка ОИ Егорян выиграла бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в перуанской Лиме.

По ходу текущего турнира Егорян победила россиянку Анастасию Шорохову (15:12), представительницу Узбекистана Зайнаб Дайибекову (15:13), немку Ларису Айфлер (15:12) и итальянку Мариэллу Виале (15:9). В полуфинале соревнований она уступила француженке Саре Нутча (7:15).

Для Егорян эта медаль стала уже четвертой в текущем розыгрыше Кубка мира.

Российские фехтовальщики выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Под российскими флагом и гимном в фехтовании выступают юниоры. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратила проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.

