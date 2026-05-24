«Что за цирк»: американский боец раскритиковал победу Усика

Боец Дэнис: Верхувен просто разобрал одного из лучших боксеров мира Усика

Чемпион лиги Misfists в полутяжелом весе американец Диллон Дэнис на своей странице в социальной сети X раскритиковал исход боя между украинцем Александром Усиком и представителем Нидерландов Рико Верхувеном, заявив, что проигравшего нидерландца обокрали.

«Это было самое «подкрученное» дерьмо, которое я когда-либо видел. Больше никогда не буду смотреть бокс. Что за чертов цирк, а не спорт. Рико Верхувен просто разобрал одного из лучших боксеров мира, и все равно его ограбили. К черту бокс, он выиграл этот бой», — указал он.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам: двое судей считали счет равным (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал Рико преимущество в один раунд (96-94). Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Их поединок проходил во время вечера бокса в Египте в ночь на 24 мая.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Ранее Верхувен заявил, что намерен оспорить результат проигранного боя.