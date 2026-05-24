«Бам, бам, бам»: украинец Усик о своей победе в титульном поединке

Чемпион мира, украинский боксер Александр Усик поблагодарил представителя Нидерландов Рико Верхувена за их поединок.

«Моя команда, я вас люблю, вы лучшие. Моя жена, я люблю тебя, ты моя жизнь, ты мое сердце. Этот поединок был тяжелым. Рико отлично подготовился. Это был хороший бой. Это просто бокс, знаете? Мой апперкот. И бам, бам, бам», — сказал он сразу после боя.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам: двое судей считали счет равным (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал Рико преимущество в один раунд (96-94). Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Их поединок проходил во время вечера бокса в Египте в ночь на 24 мая.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Ранее Верхувен заявил, что намерен оспорить результат проигранного боя.