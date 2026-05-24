«Я вел в счете»: соперник Усика намерен оспорить результат проигранного боя

Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Нидерландский боксер Рико Верхувен раскритиковал остановку боя с украинцем Александром Усиком и заявил о возможности оспорить это решение рефери. Его слова приводит Boxing News.

«Они остановили бой сразу после того, как прозвучал гонг. Сначала раздался сигнал, а затем бой остановили. Да, думаю, мы можем просто подать апелляцию, потому что это не имеет никакого смысла. Если прозвучал гонг и затем остановили бой, то почему? Ведь это мое время на отдых», — подчеркнул он.

По итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое судей считали счет равным (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал Рико преимущество в один раунд (96-94). Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Их поединок проходил во время вечера бокса в Египте в ночь на 24 мая.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Ранее Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом ММА всех времен.

 
