Усик проигрывал бой по очкам до того, как судья оставил поединок

Украинский боксер Александр Усик проигрывал по очкам представителю Нидерландов Рико Верхувену во время их боя. Это следует из опубликованных в социальных сетях судейских записок.

По итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое судей считали счет равным (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал Рико преимущество в один раунд (96-94). Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Их поединок проходил во время вечера бокса в Египте в ночь на 24 мая.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Украинский боксер — действующий чемпион мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—2025), IBO (2021—н.в.), IBF (2021—2024, 2025—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018—2019) и дважды в тяжелом весе (2024, 2025).

