Бывший капитан «Спартака» опубликовал фото из больничной палаты

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем Telegram-канале фото из больничной палаты.

«Ненадолго ухожу на паузу. Профессиональный спорт даёт о себе знать. Не теряйте меня, вернусь лёгкий быстрый и волосатый», — написал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

«Спартак» 24 мая сыграет в Суперфинале Кубка России против «Краснодара».

