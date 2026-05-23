В «Спартаке» рассказали о состоянии команды перед Суперфиналом Кубка России

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что команда находится в хорошем эмоциональном состоянии перед Суперфиналом Кубка России с «Краснодаром», передает «Чемпионат».

«Мы в хорошем эмоциональном состоянии. Мы идём по хорошему пути. Команда в весенней части набирала от игры к игре. Это если брать дистанцию. На недельном цикле собирались и общались», — сказал Зобнин.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее в «Краснодаре» призвали не вспоминать прошлое.