В «Краснодаре» призвали не вспоминать прошлое

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перед матчем финала Кубка России против московского «Спартака» заявил, что не вспоминает проигранный финал 2023 года против ЦСКА. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Завтра — большой день, большая игра, ждем встречи с нетерпением. Что сказать о «Спартаке»? Не буду выделять ничего, это хороший клуб. Проигранный финал 2023 года? За три года мы сильно изменились, нет большого смысла вспоминать прошлое», — заявил Сперцян.
Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.
