Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Украинский футболист Забарный не пожал руку Сафонову

Забарный не пожал руку Сафонову перед двухсторонним матчем «ПСЖ»
Panoramic/Global Look Press/PSG

Украинский футболист Илья Забарный не пожал руку россиянину Матвею Сафонову перед двухсторонним матчем французского «ПСЖ», сообщает «Первый спорт».

В «ПСЖ» решили провести матч двумя составами перед финалом Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который состоится 30 мая. Забарный пожал руки всем игрокам, проигнорировав Сафонова.

17 мая «ПСЖ» проиграл «Парижу» в чемпионате Франции. Встреча состоялась на стадионе «Жан Буен» в Париже и завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 1:2. На 50-й минуте открыл счет нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори сравнял счет. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму Гори оформил дубль и принес «Парижу» победу. Сафонов провел весь матч в воротах.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. Сафонов по ходу сезона выиграл конкуренцию у своего конкурента Шевалье.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов может стать одноклубником Криштиану Роналду.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!