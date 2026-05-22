Сафонов может стать одноклубником Роналду

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов может перейти в саудовский «Аль-Наср», передает «Mash на спорте»/

Владельцы саудовского «Аль-Насра» рассматривают покупку российского голкипера и хотят лично убедиться в докладах скаутов, оценив его игру в финале Лиги чемпионов против «Арсенала». Представители «Аль-Насра» будут присутствовать на финальной игре Лиги чемпионов.

17 мая «ПСЖ» проиграл «Парижу» в чемпионате Франции. Встреча состоялась на стадионе «Жан Буен» в Париже и завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 1:2. На 50-й минуте открыл счет нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори сравнял счет. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму Гори оформил дубль и принес «Парижу» победу. Сафонов провел весь матч в воротах.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. Сафонов по ходу сезона выиграл конкуренцию у своего конкурента Шевалье.

Ранее Сафонов стал лучшим вратарем среди топ-5 чемпионатов по «сухим» матчам.