В «Краснодаре» хотели бы сыграть со «Спартаком» на нейтральном поле

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем финала Кубка России против московского «Спартака» заявил, что соперникам будет чуть проще из-за домашнего поля. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это факт, что «Спартаку» удобнее играть в Москве, потому что они из Москвы. Да, наверное, хотелось бы сыграть на нейтральном поле, но есть то, что есть. Если взять столичный последний матч с «Динамо», то у нас была хорошая поддержка. Не думаю, что именно этот фактор будет решающим в предстоящем матче», — заявил Мусаев.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

