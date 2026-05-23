Стало известно, сыграет ли лидер «Спартака» в финале Кубка России

Тренер «Спартака» Карседо заявил, что участие Барко в финале Кубка под вопросом

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем финала Кубка России против «Краснодара» заявил, что решит вопрос об участии полузащитника Барко завтра. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Барко чувствует себя лучше, мы его поберегли. У нас будет еще сегодняшняя тренировка и завтрашний день, чтобы принять решение по составу», — заявил Карседо.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

