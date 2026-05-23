В «Краснодаре» рассказали о подготовке к финалу Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем финала Кубка России против московского «Спартака» заявил, что с нетерпением ждет предстоящей игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Большой ажиотаж, насколько знаю, по билетам — «Спартак» находится в хорошей форме, мы тоже показываем хорошую игру. Ребята за последнее время сыграли много важных матчей, ради таких встреч мы и тренируемся, не видим неделями свои семьи. Мы постараемся порадовать своих болельщиков хорошей игрой и надеемся победить», — заявил Мусаев.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

