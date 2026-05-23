В «Спартаке» заявили, что 90% зрителей в финале Кубка будут болеть за них

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин перед матчем финала Кубка России против «Краснодара» заявил, что поддержка фанатов будет значить очень многое. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не секрет, что завтра будет, наверное, 90% красно-белых, нам это очень приятно. Преимущество ли это? Наверное, да. Время идет, мы не молодеем, поэтому понимаем, что таких финалов может больше и не быть», — заявил Зобнин.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

