Бывший футболист ЦСКА назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин назвал «Краснодар» фаворитом Суперфинала Кубка России против столичного «Спартака», передает «Матч ТВ».

» У «Краснодара» состав сто процентов лучше, чем у «Спартака». Он сыгранный, есть два‑три козыря: Агкацев, Кордоба и Сперцян. Фаворит — «Краснодар». Единственный минус, что им нужно лететь в Москву», — сказал Гришин.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее в «Краснодаре» рассказали о подготовке к финалу Кубка России.