В «Спартаке» поздравили экс-наставника клуба с победой в Лиге Европы

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем финала Кубка России против московского «Краснодара» заявил, что поздравил наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери с победой в финале Лиги Европы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, коллега пожелал ему удачи в предстоящей встрече.

«Мы общались два дня назад, я поздравил его с победой, он очень счастлив и рад этому успеху. В ответ он пожелал мне удачи, теперь наша очередь победить и порадовать себя и фанатов», — заявил Карседо.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

