Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о готовности поработать с иностранными фигуристами, передает Sport24.

«Всегда готова поработать с иностранными фигуристами. Меня ведь обязывает к этому моя работа. Если кто-то посчитает важным попасть ко мне на консультацию, пусть приезжает в Москву. Я сама уже никуда ехать не хочу», — заявила Тарасова.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

До этого Тарасова заявила, что нормально относится к российским фигуристам, которые сменили гражданство и приняли решение выступать под флагами других стран. Тарасова подчеркнула, что правила данного вида спорта не запрещают смену флага, под которым фигуристы могут участвовать в соревнованиях.

Ранее Тарасова высказалась о возможном отъезде из России.