Российские каратисты выиграли золотые медали чемпионата Европы

Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали чемпионата Европы — 2026.

В финале соревнований в весовой категории до 84 кг Гаспарян победил грека Константиноса Мастрогианниса. Басангова в своем финале одолела Мию Грету Зорко из Хорватии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее чемпионат мира по бенди отменили из-за отсутствия России и Белоруссии.