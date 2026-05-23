Стало известно решение ФИФА по игре Хайкина за сборную Норвегии

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию Федерации футбола Норвегии на запрет вратарю Никите Хайкину выступать за национальную норвежскую сборную. Об этом в комментарии «Чемпионату.com» сообщил норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт.
«ФИФА отклонила апелляцию норвежской федерации на Хайкина. У него нет права играть за Норвегию до марта 2028 года», — указал он.
8 мая стало известно, что Международная федерация футбола не дала Хайкину разрешение на выступление за норвежскую сборную. При этом в Норвегии это решение, как сообщалось, оспорили.
Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.
10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.
Ранее Хайкин не попал в состав сборной Норвегии на ЧМ-2026.