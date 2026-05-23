«Должны реабилитироваться»: Семин о Суперфинале Кубка России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что столичный «Спартак» и «Краснодар» должны реабилитироваться перед своими фанатами в Суперфинале Кубка России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Играют две команды, которые должны реабилитироваться перед болельщиками. Либо этот сезон будет для них положительным — в случае победы, либо отрицательным. Поэтому ждем хорошей игры, максимальной самоотдачи от игроков и полный стадион», — указал он.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее была названа бригада арбитров на Суперфинал Кубка России.