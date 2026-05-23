Появилась информация по возможному контракту Овечкина с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» не рассматривает вариант с двухлетним контрактом для российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Об этом рассказал инсайдер The Athletic Бэрри Свралуга в социальной сети X.

«Давайте проговорим четко — речь о двухлетнем контракте для Овечкина вообще не идет. Контракт может быть рассчитан только на сезон-2026/27. И если Ови вернется, то столкнется с прощальными церемониями на каждой арене по ходу регулярного чемпионата», — указал он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

