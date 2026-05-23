«Зависит от ощущений»: фигурист Малинин о пропуске сезона

Yara Nardi/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин отметил, что еще не принял четкого решения о пропуске сезона-2026/27. Его слова приводит USA Today.

«Все зависит просто от внутренних ощущений, пожалуй, лучше всего выразиться так. Если я почувствую, что хочу вернуться к соревнованиям, то конечно. Если нет, то, видимо, нет. Так что нужно просто посмотреть, как все сложится к тому моменту», — указал он.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). При этом он стал олимпийским чемпионом — 2026 в командном турнире в составе сборной США.

После Олимпиады Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Он — первый фигурист, который сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Ранее глава ФФККР рассказал об отношении к переходу сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана.

 
