Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Назначение Моуринью в «Реал» отложат

Mundo Deportivo: назначение Моуринью в «Реал» будет отложено
Global Look Press

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала» будет отложено до объявления результатов президентских выборов в клубе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Это произойдет из-за того, что испанский бизнесмен Энрике Рикельме заявил о намерении баллотироваться на пост президента «сливочных», в связи с чем все спортивные планы клуба, включая назначение нового главного тренера, приостановлены. Для того, чтобы считаться официальным кандидатом, нужно успеть подать необходимые документы до 23 мая. Сами выборы пройдут 7 июня.

Действующий президент «Реала» — Флорентино Перес. В издании подчеркнуто, что пока все указывает, что он будет переизбран на новый срок.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее была названа главная задача Моуринью в «Реале».

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!