«Не был частью процесса»: Джокович о забастовке теннисистов

Сербский теннисист Новак Джокович во время пресс-конференции заявил, что не участвует в процессе протеста именитых теннисистов против малого количества призовых на турнирах серии Большого шлема.

«Я не был частью процесса обсуждений, планирования или принятия решений, поэтому не могу это комментировать. Но могу повторить свою позицию, которую уже много раз высказывал: я всегда стоял на стороне игроков и пытался защищать их права и лучшее для них будущее», — указал он.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе. 22 мая Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых.

22 мая — в медиадень, который предшествует старту «Ролан Гаррос»— спортсмены, как указывали СМИ, были намерены ограничить свое общение с журналистами ровно на 15 минут, после чего они в этот день больше не будут давать комментарии и интервью кому бы то ни было.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

