Сборную ДР Конго могут не пустить на чемпионат мира из-за карантина

Сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026, если команда не уйдет на карантин

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома Эндрю Джулиани года заявил, что сборную ДР Конго могут не пустить на чемпионат мира 2026 года из-за вспышки вируса Эболы, передает ESPN.

«Мы четко дали ДР Конго понять, что перед приездом в Хьюстон 11 июня команда должна соблюсти 21-дневный карантин. То же мы донесли и до правительства страны — при несоблюдении карантина они рискуют не попасть в США. Мы высказались предельно ясно и хотим убедиться, что ничего подобного не попадет в пределы наших границ», — сказал Джулиани.

Национальная команда ДР Конго ранее отменила тренировочный сбор, который должен был начаться 17 мая в Киншасе. На групповом этапе чемпионата мира соперниками африканской сборной станут Португалия, Узбекистан и Колумбия.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

