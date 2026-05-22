Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Сборную ДР Конго могут не пустить на чемпионат мира из-за карантина

Сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026, если команда не уйдет на карантин
Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома Эндрю Джулиани года заявил, что сборную ДР Конго могут не пустить на чемпионат мира 2026 года из-за вспышки вируса Эболы, передает ESPN.

«Мы четко дали ДР Конго понять, что перед приездом в Хьюстон 11 июня команда должна соблюсти 21-дневный карантин. То же мы донесли и до правительства страны — при несоблюдении карантина они рискуют не попасть в США. Мы высказались предельно ясно и хотим убедиться, что ничего подобного не попадет в пределы наших границ», — сказал Джулиани.

Национальная команда ДР Конго ранее отменила тренировочный сбор, который должен был начаться 17 мая в Киншасе. На групповом этапе чемпионата мира соперниками африканской сборной станут Португалия, Узбекистан и Колумбия.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в Норвегии назвали две причины, почему Хайкин не поедет на ЧМ-2026.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!