Чемпионат мира по бенди отменили из-за отсутствия России и Белоруссии

Международная федерация бенди (FIB) отменила чемпионат мира 2027 года из‑за финансовых проблем и неучастия России с Белоруссией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В нынешних условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для взрослых национальных сборных», — сказал генеральный секретарь Шведской федерации бенди Даниэль Андерссон.

Решение об отмене коснулось как мужского, так и женского чемпионатов мира. Мужской турнир 2026 года прошел с 12 по 18 января в финском городе Пори, его победителем стала сборная Швеции.

Сборные России и СССР (в сумме) являются самыми титулованными участниками чемпионатов мира по бенди: на их счету 39 медалей — 26 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовых.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Ирина Роднина высказалась об утверждении о деградации спорта в России.

 
