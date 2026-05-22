В Норвегии назвали две причины, почему Хайкин не поедет на ЧМ-2026

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт назвал две причины, по которым вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не поедет на чемпионат мира в составе сборной Норвегии, его слова приводит «Чемпионат».

«Было две причины. Главная из них — отказ ФИФА, несмотря на наличие у него норвежского паспорта. До сих пор неизвестны результаты апелляции. Вторая причина — Хайкин не показывал свою лучшую игру в последние пару месяцев, после вылета «Буде-Глимт» из Лиги чемпионов», — сказал Сальведт.

8 мая стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) не дала Хайкину разрешение на выступление за норвежскую сборную. При этом в Норвегии это решение, как сообщалось, оспорили.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

