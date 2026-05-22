Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры

Смолов: скорее всего, я закончил карьеру
Бывший футболист сборной России Федор Смолов в эфире Okko заявил, что, скорее всего, завершил профессиональную карьеру.

«Честно скажу, что у меня есть собственная программа по чемпионату России и мне приходится смотреть много матчей. «Приходится» — ключевое слово в этом предложении. Приходится смотреть много того, что мне не очень нравится. И нет, не скучаю. И скорее всего, да, я закончил», — сказал Смолов.

28 мая 2025 года в московской «Кофемании» Смолов нанес побои двум посетителям, которые громко обсуждали футболиста. Пострадавшие написали заявление в полицию, спортсмену грозила ответственность по части 1 статьи 112 УК РФ. 3 апреля 2026 года мировой судья прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон: Смолов выплатил пострадавшему бизнесмену Владимиру Кузьминову 4 млн рублей компенсации.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры.

