Капитан клуба НХЛ надеется, что Малкин продлит контракт с «Питтсбургом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выразил надежду, что клуб успеет продлить контракт с российским нападающим Евгением Малкиным до июля, передает The Athletic.

«Помню, несколько лет назад Джино был на пороге выхода на рынок свободных агентов. Дело продлилось до июля. Надеюсь, в этот раз о чем-то договориться получится пораньше. После общения со всеми после завершения сезона показалось, что все должно быть нормально с точки зрения контракта Малкина», — сказал Кросби.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 играх. Контракт 39-летнего форварда истекает по окончании сезона-2025/26.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

