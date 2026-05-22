Соболенко прервала пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в знак протеста

Первая ракетка мира Арина Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых, сообщает Le Parisien.

«Эта ситуация касается не лично меня, а скорее игроков с более низким рейтингом, которые страдают. Как первая ракетка мира, я чувствую, что должна бороться за тех, кто возвращается после травм, за молодое поколение. Мы пытаемся бороться за то, чтобы получить справедливый процент», — сказала Соболенко.

Соболенко перестала отвечать журналистам после 8 минут беседы. 24-кратный победитель «шлемов» серб Новак Джокович не стал присоединяться к акции, однако выразил одобрение протесту.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2026 году составляет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 миллиона евро, финалисты — по 1,4 миллиона.

Ранее Даниил Медведев обвинил организаторов турниров Большого шлема в отсутствии диалога.