Петербургский «Зенит» готов предложить «Ботафого» 35 миллионов евро за трансфер 25-летнего полузащитника Данило. Об этом пишет инсайдер Вене Касагранде в соцсетях.

сам футболист не заинтересован в переходе в петербургский клуб. Наиболее близка к подписанию игрока команда «Палмейрас». «Фламенго» также проявляет интерес к Данило.

Данило выступает за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период он провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

