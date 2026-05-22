Теннисист Бублик не смог пройти в финал турнира в Женеве

Бублик проиграл Тьену и не прошел в финал турнира АТР-250 в Женеве

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Тьену в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (7:5).

За матч Бублик подал навылет 10 раз, допустил пять двойных ошибок и использовал все три заработанных брейк-пойнта. Тьен сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Женеве Ленер Тьен встретится с аргентинцем Мариано Навоне.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

