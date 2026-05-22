У Месси нашли более миллиарда долларов

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси увеличил свое состояние до суммы, превышающей 1 миллиард долларов, сообщает агентство Bloomberg.

«С учетом налогов, рыночной конъюнктуры, а также доходов от инвестиций и спонсорства его чистая оценка превысила отметку в 1 миллиард долларов... Это ставит его в один ряд с его давним соперником Криштиану Роналду, который стал первым миллиардером в этом виде спорта», — пишут в издании.

С 2007 года Месси заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Главным источником стал гонорар от его нынешнего клуба «Интер Майами». Также в расчет были приняты предполагаемые соглашения о разделе доходов от телетрансляций, владение недвижимостью и доля в аргентинской сети ресторанов.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее в МЛС лишили Месси хет-трика.

 
