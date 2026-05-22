В Израиле не получали запрос от Муравьевой касаемо смены гражданства

Фигуристка Муравьева не подавала запрос на смену гражданства в федерацию Израиля

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Израиля Анна Славин сообщила, что не получала от российской фигуристки Софьи Муравьевой запроса о смене спортивного гражданства. Его слова передает Sport24.

«Софья Муравьева не обращалась в нашу федерацию по поводу возможной смены спортивного гражданства на израильское. Мы всегда готовы рассмотреть ситуации с переходом фигуристов к нам, но есть важное условие: спортсмен, желающий представлять Израиль, обязательно должен иметь еврейские корни», — сказала Славин.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

В мае Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Ранее в ISU обозначили срок подачи Муравьевой запроса на смену гражданства.