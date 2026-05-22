Экс-игрок ЦСКА поставил оценку тренеру «Спартака»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что тренеру столичного «Спартака» Хуану Карседо можно поставить четверку, передает «Матч ТВ».

«Думаю, что Карседо можно поставить четвёрку. С его появлением команда начала набирать очки. Футбол Карседо и состояние «Спартака» внушают оптимизм болельщикам красно‑белых», — сказал Гришин.

В финале Кубка России «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

