В Рязани стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

На первом этапе летних спортивных игр «Роснефти» разыграли 33 комплекта наград
«Роснефть»

В Рязани прошел первый отборочный этап XXI Летних спортивных игр «Роснефти», в котором приняли участие спортсмены из Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга, Красноярска, Ангарска, сообщает пресс-служба компании.

В первом отборочном этапе, который длился 4 дня, было разыграно 33 комплекта наград. В каждом этапе спортсмены соревнуются в 20 дисциплинах, среди которых пулевая стрельба, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, дартс, шахматы и толкание ядра.

Также спортсмены соревнуются в командных видах спорта, среди которых мини-футбол, баскетбол, перетягивание каната и волейбол.

По итогам отборочного этапа в финал спортивных игр прошли команды «Ангарского завода полимеров» и «РН-Ванкор».

Следующие отборочные этапы пройдут в Самаре, Красноярске, Москве, Уфе, Краснодаре, Тюмени и Ханты-Мансийске.

В «Роснефти» отметили, что компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры.

 
