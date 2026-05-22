Гвардиола покидает «Манчестер Сити»

beanymansports/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покидает клуб. Об этом сообщил официальный сайт команды.

«Несмотря на уход с поста главного тренера «Манчестер Сити», Пеп продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла. В этой роли он будет оказывать технические консультации клубам группы», — сказали в клубе.

В своем матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В его активе 82 очка, в то время как «горожане» набрали за сезон 78 баллов. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 по московскому времени.

Ранее в «Манчестер Сити» объяснили потерю титула АПЛ.

 
