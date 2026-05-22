Российский футболист: я два раза отказывался от переезда в Европу

Футболист Павлюченко: я два раза отказывался от переезда в Европу

Российский футболист Роман Павлюченко рассказал. что два раза отказывался от переезда в Европу, передает «Чемпионат».

«Я два раза отказывался уезжать. Сейчас думаю: «Вот я дурак». Как я мог отказываться? Было страшно, потому что уже была семья, ребёнок. Я переживал из-за переезда, языка. Понимал, что язык будет самой большой проблемой», — сказал Павлюченко.

Павлюченко играл за лондонский клуб с 2008 по 2012 год. После этого нигде за границей футболист не играл.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.

Ранее Павлюченко заявил, что жалеет об отъезде из Англии.