Теннисист Бублик о своем сопернике: если это француз — значит, там девочка внутри

Казахстанский теннисист Александр Бублик во время матча против француза Артура Риндеркнеша оскорбил соперника по национальному признаку.

«Если это француз — значит, там девочка внутри, которая в любой момент может сдаться. Там же мужского ничего нет — посмотри на него», — сказал Бублик.

Матч состоялся в рамках четвертьфинала турнира в Женеве. Бублик победил со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

