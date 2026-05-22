Российский футболист об отстранении от турниров: все уже надоели друг другу

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что российский футбол топчется на месте, передает «Чемпионат».

«Потому что хочется себя проявить на больших турнирах. Мы четыре года варимся внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели», — добавил Павлюченко.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что сборная России сыграет два матча с командой Китая.